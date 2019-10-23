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23.10.2019
Интерфакс-АВН

"Спектр-РГ" стал первым российским космическим аппаратом, улетевшим на 1,5 млн км от Земли

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Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Обсерватория "Спектр-РГ" стала первым российским космическим аппаратом, достигшим расстояния в 1,5 млн километров от Земли, заявил журналистам научный руководитель телескопа ART-XC Михаил Павлинский.

"В современной России это вообще единственный аппарат, который отлетел от земли на более чем полтора миллиона километров и, представьте, всё сработало", - сказал Павлинский во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам первых 100 дней полета "Спектра-РГ".

По его словам, последними отечественными космическими аппаратами, отлетавшими на сравнимо большое расстояние от Земли, были советские автоматические межпланетные станции (АМС) "Фобос", запущенные в 1988 году для изучения Марса и его спутников.

"Это была, ещё в Советском Союзе, миссия, которая преодолела гораздо большее расстояние, чем мы сегодня", - добавил Павлинский.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории.

Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
Байконур
Марс
ОБСЕ
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