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23.10.2019
ТАСС

Телескоп eROSITA обсерватории "Спектр-РГ" получил первые снимки

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В ближайшие несколько недель научная команда телескопа еще продолжит калибровать прибор, а потом уже приступит к полноценной работе

ТАСС, 22 октября. Немецкий телескоп eROSITA, который установлен на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", начал научную работу и получил детальные фотографии Большого Магелланова Облака, спутника Млечного Пути, а также двух сталкивающихся галактик в созвездии Киля. Об этом сообщает пресс-служба Института внеземной физики (MPE) Общества Макса Планка.

"Первые снимки с нашего телескопа раскрывают истинную красоту Вселенной. Решение наших научных задач требовало, чтобы мы могли видеть все, даже самые далекие скопления галактик во всем мироздании, а также точно определять их положение. Полученные фотографии показывают, что мы не только справимся с этой задачей, но и сможем вести более амбициозные наблюдения", - прокомментировал научный руководитель миссии Петер Предель.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который пока остается единственной российской обсерваторией на орбите Земли. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запуск подобного проекта планировался с 1987 года.

Немецкий телескоп пережил несколько небольших технических сбоев после запуска обсерватории в космос. Предположительно они были связаны с тем, что на его фотодетекторы попали солнечные лучи или другие яркие вспышки света. Эти проблемы, как отмечали руководители миссии, не угрожают работе телескопа и не помешают ему вести наблюдения в будущем, даже если они не будут полностью решены.

"Процесс введения телескопа в эксплуатацию занял у нас несколько больше времени из-за того, что мы нашли некоторые аномалии в работе электронных блоков, которые управляют камерами eROSITA. Анализируя эти сбои, мы пришли к выводу, что они не очень критичны. Мы еще не избавились от этих проблем, однако это не мешает реализации нашей научной программы", - пояснил Предель.

Рентген для галактик

Как сообщил на пресс-конференции научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев, неделю назад были включены все семь детекторов телескопа eROSITA. Сейчас же ученые начали калибровку камер eROSITA, используя в качестве первых мишеней для телескопа три хорошо изученных объекта. В их число вошли галактика Большое Магелланово Облако, один из крупнейших соседей Млечного Пути, а также скопления галактик Abell 3391 и Abell 3395, которые расположены в созвездии Киля на расстоянии 800 млн световых лет от Земли.

Как отметили исследователи, эти группы галактик сблизились, по космическим меркам, относительно недавно - несколько сотен миллионов лет назад, и тогда же начали сталкиваться. Это разогрело облака газа в окружающем их пространстве и породило огромные количества рентгеновского и других форм электромагнитного излучения.

Наблюдения за этим свечением, как надеются участники проекта eROSITA, помогут астрономам понять, какую роль подобные столкновения играют в эволюции галактик, а также раскрыть природу темной материи и темной энергии, загадочных субстанций, которые "дирижируют" процессом расширения Вселенной и гравитационными взаимодействиями между галактиками.

В свою очередь первые фотографии Большого Магелланова Облака, которые получил немецкий телескоп, показали, что он может проводить не только обзорные исследования, но и наблюдать за отдельными объектами и получать очень детальные снимки. К примеру, на этих фотографиях можно увидеть не только крупные облака газа внутри этой галактики, но и рассмотреть останки знаменитой сверхновой SN1987A, изучение которой впервые пролило свет на механизмы рождения подобных вспышек. Снимки eROSITA показали, что ударная волна, которая возникла в результате взрыва звезды и разогревает газовый кокон сверхновой уже три десятка лет, постепенно затухает и становится слабее. Это соответствует предсказаниям современных астрофизических теорий.

Научная команда eROSITA в ближайшие несколько недель планирует дальнейшую калибровку телескопа. После завершения его настройки немецкие астрономы и их российские коллеги приступят к решению главной научной задачи миссии - подготовке полного обзора неба в рентгеновской части спектра.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Германия
Россия
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