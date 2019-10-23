Компания "Сухой" приняла участие в конференции "Экспертная сессия-2019: Управление знаниями. Стандарты и практики"

ЦАМТО, 22 октября. В Москве 16-18 октября состоялась 3-я ежегодная конференция "Экспертная сессия 2019: Управление знаниями. Стандарты и практики". Организаторами мероприятия выступили ГК "Деловые информационные системы", Ассоциация KM-Alliance и Финансовый университет при правительстве РФ.

Как сообщили в пресс-службе компании "Сухой", Экспертная сессия представляет собой площадку для встреч и обмена опытом между профессионалами, практиками и всеми интересующимися темой менеджмента знаний (Knowledge Management).

Менеджмент знаний в крупных производственных холдингах – это важная составляющая успеха и конкурентоспособности предприятия. В первую очередь, об управлении знаниями задумываются те организации, которые осознают важность перехода на принципы Четвертой промышленной революции, более известной как "Индустрия 4.0", и хотят создать опережающий технологический задел для своей компании. Выстраивание системы управления знаниями – это важная инфраструктурная задача для поддержки инновационного развития компании.

Уже более года в России действуют национальные стандарты по различным аспектам менеджмента знаний: от формирования концепций до трансфера технологий. Федеральные органы исполнительной власти не оставляют без внимания данную сферу. Минэкономразвития России требует от государственных компаний внедрять системы управления знаниями как инфраструктуру инновационного развития.

В рамках мероприятия состоялись пленарные и секционные заседания, прошли дискуссии, мастер-классы, где можно было перенять передовой практический опыт применения инструментов Knowledge Management у экспертов. Была организована работа в трех секциях:

- Менеджмент знаний в производственной сфере – для директоров по производству, директоров по качеству, руководителей проектов по реализации СУЗИ (система управления знаниями и инновациями);

- Менеджмент знаний в инновационной и проектной деятельности – для директоров проектных и инновационных офисов крупных компаний, руководителей по развитию, руководителей проектов по цифровой трансформации;

- Новая роль HR в цифровой экономике – для руководителей и специалистов HR и TnD, директоров корпоративных учебных центров, руководителей корпоративных университетов.

В ходе Экспертной сессии уже во второй раз состоялось вручение премии "Преображение". Премия вручается за регулярное и эффективное использование инструментов Менеджмента знаний в своей сфере деятельности.

Лауреатом первой премии "Преображение" в прошлом году стал начальник отдела управления знаниями ПАО "Компания Сухой" Антон Елисеев за реализацию в Компании проекта создания системы управления знаниями.

В этом году Антон Елисеев и главный специалист отдела Денис Сергеев выступили в секции "Менеджмент знаний в производственной сфере" с презентацией "Применение когнитивных поисковых технологий как средства защиты от ошибок при разработке новых изделий".

Системы когнитивного поиска позволяют не только накапливать в себе информацию о прежних решениях, но и предоставлять разработчику ту ее часть, которая относится непосредственно к выполняемой им работе. Важно, что успешность или ошибочность принятого решения зависит не только от выполняемой задачи, но и от контекста, в котором она выполняется. То, что верно в одном контексте, может быть ошибочным в другом. И наоборот. Система представляет собой комплекс компьютерных программ и баз данных, разработанных, в том числе, в ОКБ Сухого.

Принцип работы системы рекомендаций в процессе разработки перспективных изделий следующий:

- Система выдает конструктору ряд рекомендаций по проектированию той составной части авиатехники, которой он занят. Рекомендации формируются в ходе устранения замечаний по конструкторской документации, технологической документации и эксплуатационной технической документации и увязываются с базами решений и отклонений, которые должны быть доступны разработчику с его рабочего места.

- После знакомства с рекомендациями конструктор должен самостоятельно принять решение, насколько предложенные варианты соответствуют его ситуации и какие меры необходимо предпринять для предотвращения возникновения ошибок. Под ошибкой понимается решение, принимавшееся ранее и уже отмеченное как неоптимальное в подобном контексте для подобной задачи.

Такой подход призван обеспечить своевременный доступ к решениям и комментариям, разъясняющим ключевые аспекты в принятии того или иного решения, и приводит к снижению вероятности возникновения ошибки на этапе разработки авиатехники. В настоящее время в ОКБ Сухого реализуется проект по развитию данной системы. Полное ее внедрение позволит на порядок сократить количество повторных ошибок.

Как отметили в пресс-службе компании "Сухой", прошедшая в Москве "Экспертная сессия 2019: Управление знаниями. Стандарты и практики" способствовала обмену опытом ведущих компаний и дальнейшему развитию российского экспертного сообщества в области менеджмента знаний.