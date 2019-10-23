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23.10.2019
ЦАМТО

Объем торговли ПВН между США и Индией к концу 2019 году достигнет 18 млрд. долл. за 10-летний период

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Одиннадцатый полученный ВВС Индии американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III (индийский военный номер СВ-8011, серийный номер F-272, заводской номер 50272), август 2019 года
Одиннадцатый полученный ВВС Индии американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III (индийский военный номер СВ-8011, серийный номер F-272, заводской номер 50272), август 2019 года.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 22 октября. По заявлению замминистра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, объем двусторонней торговли продукцией оборонного назначения между США и Индией к концу 2019 году достигнет 18 млрд. долл.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на брифинге в Пентагоне 18 октября Э.Лорд заявила, что существенный рост торговли в сфере обороны является отражением углубления военного и стратегического партнерства между двумя странами. При этом она отметила, что еще 10 лет назад оборонные продажи в Индию были крайне незначительными.

По словам замминистра, США привержены укреплению партнерства с Индией при одновременном развитии связей и сотрудничества между вооруженными силами. Объем двусторонней оборонной торговли, практически нулевой отметки в 2008 году, должен достичь около 18 млрд. долл. к концу этого года.

В продвижении оборонной торговли Э.Лорд указала на значимость американо-индийской "Инициативы по развитию оборонных технологий и торговли" (Defence Technology and Trade Initiative – DTTI), реализация которой началась в 2012 году. Сейчас Э.Лорд участвует в новом раунде переговоров по DTTI с генеральным директором по закупкам в Министерстве обороны Индии Апурва Чандрой.

Еще одним примером сотрудничества США и Индии в области торговли ПВН является принятое в конце июля 2018 года Пентагоном решение о предоставлении Индии статуса первого уровня в рамках механизма "Санкционирование стратегической торговли" (STA) Министерства торговли США.

Этот шаг расширил объем экспорта американских товаров, в т.ч. двойного назначения и высокотехнологичных, который может быть осуществлен в Индию без индивидуальных лицензий, в соответствии с правилами экспортного контроля.

Большая часть продаж ПВН между США и Индией осуществляется в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности МО США (DSCA), стоимость соглашений в рамках FMS с Индией в период между 2010 и 2017 гг. составила 7,93 млрд. долл. Для сравнения, общая стоимость соглашений в период 1950-2009 гг. составила всего 1,45 млрд. долл.

В числе программ, обеспечивших быстрый рост торговли, названы продажа военно-транспортных самолетов C-130J "Геркулес", стратегических самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3", транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", ударных вертолетов AH-64D "Апач". Продажа морских патрульных самолетов P-8I "Посейдон" была реализована в рамках прямого коммерческого контракта.

Справка ЦАМТО

В стоимостной объем двусторонней оборонной торговли, судя по заявлению Э.Лорд, включены поставки вооружений, боеприпасов, экипировки, технологий военного назначения (в основном по обслуживанию техники), продукции и технологий двойного назначения, ряда высокотехнологичных товаров (в том числе, возможно, по космическим программам Индии). Весь этот объем поставок в период с 2010 по 2019 гг. оценен в 18 млрд. долл.

ЦАМТО в своих расчетах учитывает только поставки обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН). Стоимостной объем поставок США обычных вооружений Индии, по оценке ЦАМТО, составил в период 2011-2018 гг. 10,94 млрд. долл., за тот же период были заключены контракты на поставку ВиВТ на сумму 12,066 млрд. долл., ожидаемый объем поставок США ВиВТ Индии в период 2019-2022 гг. (по состоянию на октябрь 2019 года согласно заключенным контрактам и заявлениям о намерениях) составляет 6,55 млрд. долл.

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Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
C-130
C-17
CH-47 "Чинук"
P-8 Poseidon
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