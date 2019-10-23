Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А "Солнцепёк"

Министерство обороны разработало концепцию применения тяжелых огнеметных систем (ТОС). Сформированные батальоны огнеметных систем будут выжигать укрепления противника перед атакой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

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В военном ведомстве наконец-то определились с концепцией применения тяжелых огнеметных систем в боевых действиях. Как пояснили в Минобороны, перед ТОС будет поставлена задача по уничтожению позиций противника и расчистке дороги перед атакой основных сил. Для этого в каждом военном округе будут сформированы специальные огнеметные батальоны, в состав которых войдут несколько рот ТОС-1А "Солнцепек" и транспортно-заряжающих машин, а также подразделение мотострелков, которые будут обеспечивать охрану боевых машин на марше и на позициях.

Новая тактическая единица под названием "огнеметный батальон" была проверена во время стратегических военных учений "Центр-2019", основная фаза которых прошла на территории полигона Донгуз в Оренбургской области. Тогда ТОС-1А "Солнцепек" были сведены в один сводный батальон, который по сценарию был придан танковой дивизии. Во время отработки сценария, батальон нанес массированный удар по позициям вероятного противника, тем самым расчистив дорогу для наступления танков на направлении главного удара.

В Министерстве обороны признали прошедший эксперимент успешным, так как в зоне удара ТОС были полностью уничтожены все укрепления, а также бронетехника, включая тяжелую. По подсчетам, применение огнеметных систем увеличило огневую мощь в точке прорыва в четыре раза.