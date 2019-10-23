Войти
23.10.2019
Военное обозрение

Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А "Солнцепёк"

485
0
+1

Министерство обороны разработало концепцию применения тяжелых огнеметных систем (ТОС). Сформированные батальоны огнеметных систем будут выжигать укрепления противника перед атакой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

В военном ведомстве наконец-то определились с концепцией применения тяжелых огнеметных систем в боевых действиях. Как пояснили в Минобороны, перед ТОС будет поставлена задача по уничтожению позиций противника и расчистке дороги перед атакой основных сил. Для этого в каждом военном округе будут сформированы специальные огнеметные батальоны, в состав которых войдут несколько рот ТОС-1А "Солнцепек" и транспортно-заряжающих машин, а также подразделение мотострелков, которые будут обеспечивать охрану боевых машин на марше и на позициях.

Новая тактическая единица под названием "огнеметный батальон" была проверена во время стратегических военных учений "Центр-2019", основная фаза которых прошла на территории полигона Донгуз в Оренбургской области. Тогда ТОС-1А "Солнцепек" были сведены в один сводный батальон, который по сценарию был придан танковой дивизии. Во время отработки сценария, батальон нанес массированный удар по позициям вероятного противника, тем самым расчистив дорогу для наступления танков на направлении главного удара.

В Министерстве обороны признали прошедший эксперимент успешным, так как в зоне удара ТОС были полностью уничтожены все укрепления, а также бронетехника, включая тяжелую. По подсчетам, применение огнеметных систем увеличило огневую мощь в точке прорыва в четыре раза.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.04.2019
Российский "Солнцепек" становится все более популярным в армиях мира
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
03.05.2017
Танк в помощь — часть II
23.09.2013
"Буратино" понравился "Солнцепек"
10.09.2013
В ходе учений огнеметчики ЮВО испытают новый снаряд повышенной дальности и мощности
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию