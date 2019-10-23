Камерун заинтересовался покупкой ЗРПК "Панцирь-С1"

Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", рассказал посол этой африканской республики в России Махамат Паба Сале.

По словам дипломата, вопрос поставок ЗРПК "Панцирь-С1" в Камерун "пока не решен, но остается важным".

"У нас есть интерес, и я думаю, что это (покупка комплексов "Панцирь-С1") осуществится", – передает РИА "Новости" слова Паба Сале.

"Российская техника очень высокого качества. Неслучайно многие страны мира покупают российское вооружение. В этом плане "Рособоронэкспорт" делает многое, и мы остаемся очень заинтересованы в российской продукции", – добавил он.

"Я посетил здесь много выставок вооружений, и вы знаете, на одной из них был начальник штаба сухопутных войск Камеруна, который сказал: "Вот техника, которая нам нужна". Он указал на бронетранспортеры для перевозки войск", – сказал посол.

"Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки "Боко Харам". Бывает так, что они устанавливают мины на маршрутах следования наших военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате наезда на мины гибнут наши люди. Для нас очень, очень важно иметь такую технику", – подчеркнул Паба Сале.

Он также утвердительно ответил на вопрос о возможной закупке Камеруном российских вертолетов.

"Да, вертолеты нам тоже интересны – военно-транспортные, а также боевые. Я не могу углубляться в детали, но это все то, что нас интересует", – сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-промышленной компании Сергей Суворов рассказал, что африканские страны проявили интерес к российскому бронеавтомобилю "Тигр", ведутся переговоры на предмет покупки партии машин.

Дмитрий Зубарев