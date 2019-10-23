Броня крепка: стали известны подробности испытаний Т-72М1 в Канаде

В середине 1990-х Канада получила танки Т-72М1. Это модификация Т-72 с дополнительным броневым листом на верхней лобовой детали корпуса и комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. На них испытывали новые снаряды для 105-мм пушек. Воспоминания одного из участников тех событий опубликованы на форуме Tank Net.

В обязанности автора мемуаров входила подготовка Т-72М1 для использования в качестве цели. В своих воспоминаниях он называет эти танки "Долли Партон" - такое прозвище они в свое время получили в США из-за специфической формы башни. Перед началом испытаний машину заправили топливом и срезали с нее все лишнее - осветитель, систему запуска дымовых гранат, поручни и т. д. Считалось, что эти детали помешают получить достоверные данные о возможностях испытуемых снарядов. После этого танк отбуксировали и обстреляли из "Леопарда".

"Наблюдать за высокой скоростью снарядов было восхитительно, но еще более удивительным было наблюдать, насколько эффективно броня башни "Долли Партон" держит попадание 105/120-мм боеприпаса, ведь до этого все думали, что снаряды будут просто пролетать через танк", - пишет автор воспоминаний. По его словам, первые выстрелы были сделаны компьютером системой управления огнем, после чего испытатель решил выстрелить сам.

"Я выстрелил в центр башни Т-72, орудие которого было поднято, и попал в середину ствола, после чего снаряд прошел по касательной и, сорвав эжектор, срикошетил в корпус, пробив крышу сразу за водительским люком", - пишет танкист. После этого он произвел еще два выстрела по цели.

Ущерб, причиненный Т-72М1 разными снарядами, не давали фотографировать даже представителям производителей. Они могли фиксировать результаты попаданий своих снарядов, но не продукции конкурентов.

"Мы думали, что снаряды пробьют цель без проблем, однако первые результаты подействовали отрезвляюще, два понять, что русские и чехи соображают в производстве танков и брони", - вспоминает канадец.

"Первый снаряд попал левее орудия, если смотреть на танк спереди, и его воздействие было полностью нейтрализовано броней. Мы открыли люк, надеясь увидеть пробитие, но обнаружили лишь вмятину и облупившуюся краску. Результаты обстрела верхней лобовой детали были чуть лучше, но и их едва ли можно назвать хорошими. Единственный снаряд, пробивший броню, вызвал небольшое возгорание в боевом отделении, которые нам пришлось потушить", - вспоминает автор.

Подводя итоги, участник испытаний отметил, что Т-72 - отличная машина, предельно надежная и работоспособная.

Илья Максимов