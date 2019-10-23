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23.10.2019
ЦАМТО

Китайские СМИ: КБ "Прогресс" может передать Пекину ключевые технологические наработки по самолету Ан-225

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ЦАМТО, 22 октября. Украинское КБ "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко может передать Китаю ключевые технологические наработки по транспортному самолету Ан-225 "Мрия", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на китайское издание Sohu.

Как отмечает автор материала, если Пекин получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по данной модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, а также сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов.

Как напоминает "РИА Новости", в 2016 году телеканал CCTV сообщил, что украинское государственное предприятие "Антонов" и China Airspace договорились о передаче Китаю прав собственности на Ан-225. Позднее компания "Антонов" опровергла эту информацию.

Ан-225 "Мрия", разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К.Антонова во времена бывшего Советского Союза, является самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 т, длина – 84 м, размах крыла – 88,4 м, максимальная грузоподъемность – 250 т. Существует только один летный экземпляр Ан-225.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
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