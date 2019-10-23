Войти
23.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Для российской бронетехники разработали новый боевой модуль

467
0
+1
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
АО «НПО «Высокоточные комплексы».
Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал боевой модуль калибра 57 мм, рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Они [Минобороны России] выбирают, у нас есть два боевых модуля. УВЗ (корпорация "Уралвагонзавод", входит в Ростех) и "Высокоточка" сделала", – передает ТАСС ответ Абрамова на вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на калибр 57 мм.

Он подчеркнул, что новый модуль еще нигде не демонстрировался.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что в основе модуля, у которого еще нет названия, – автоматическая пушка.

Напомним, в марте сообщалось, что в России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире. Эксперт объяснил уникальность этого снаряда.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Похожие новости
27.12.2018
Сергей Абрамов: будем инициировать реформы в стрелково-патронной отрасли
28.09.2016
В Баку начинает свою работу 2-я Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2016
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
16.12.2015
Российские ракеты облетают мир
18.06.2015
Высота и точность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию