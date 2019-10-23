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23.10.2019
ИноСМИ

NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана

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Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, Hoshang Hashimi

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

План подготавливается на случай соответствующего решения президента США Дональда Трампа

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам одного из них, в Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Как отмечает телекомпания, в оборонном ведомстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может последовать столь же неожиданно, как в ситуации с Сирией.

При этом источники NBC подчеркивают, что в настоящий момент разработка порядка действий на случай вывода американских ВС носит скорее превентивный характер и являет собой пример "разумного планирования", поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет.

Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
23.10.2019 10:30
Самое удивительное что это может ударить в первую очередь по нам.Они навели беспорядок,долгие годы мутили воду,ни чего не добились а и того хуже подготовили очередных талибов.Щас уйдут,и у тех начнется рассвет...и эти "бородатые воробьи" у наших границ.
Надо бы задуматься над тем что бы Мексиканцев сильнее криминаллизировать(наркотики оружие нелегальное пересечение границы)
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