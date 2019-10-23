Стали известны сроки запуска первой возвращаемой российской ракеты как у SpaceX

Первая многоразовая российская ракета может быть запущена в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил владелец компании Laros Олег Ларионов.

По его словам, ракета будет выводиться на высоту 120-130 километров, после чего будет отрабатываться динамическая посадка (ракета садится на хвост при нулевой скорости за счет работы двигателя). "То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает [американский предприниматель, глава SpaceX Илон] Маск", — заявил Ларионов.

Ракета войдет в линейку многоразовых ракет-носителей (РН) легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода и авиационного керосина. Первая версия ракеты будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 килограммов.

В марте Маск похвалил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель "Ангара". Он заявил, что в России есть "отличные" ракеты, а также "наилучший из имеющихся" двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя "Ангара" будет "великолепной".