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23.10.2019
Lenta.ru

Стали известны сроки запуска первой возвращаемой российской ракеты как у SpaceX

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Источник изображения: Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Первая многоразовая российская ракета может быть запущена в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил владелец компании Laros Олег Ларионов.

По его словам, ракета будет выводиться на высоту 120-130 километров, после чего будет отрабатываться динамическая посадка (ракета садится на хвост при нулевой скорости за счет работы двигателя). "То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает [американский предприниматель, глава SpaceX Илон] Маск", — заявил Ларионов.

Ракета войдет в линейку многоразовых ракет-носителей (РН) легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода и авиационного керосина. Первая версия ракеты будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 килограммов.

В марте Маск похвалил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель "Ангара". Он заявил, что в России есть "отличные" ракеты, а также "наилучший из имеющихся" двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя "Ангара" будет "великолепной".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
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