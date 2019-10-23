СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По их словам, подготовка находится на этапе планирования и осуществляется как "мера предосторожности" на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно заявит о полномасштабном выводе войск из Афганистана, как это произошло с его заявлением о выводе контингента из Сирии.

Отмечается, что пока распоряжений о полном отводе войск из Афганистана от Белого дома не поступало.

Ранее, 20 октября, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут вывести из Афганистана более 5 тыс. военнослужащих и оставить в стране 8,6 тыс. человек. Всего в стране находятся около 14 тыс. американских военнослужащих.

В декабре прошлого года Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну в течение 8–12 месяцев должны покинуть около 7 тыс. военных.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.