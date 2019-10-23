Как сообщила 21 октября 2019 года пресс-служба Восточного военного округа, новейший корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) успешно спущен на воду из транспортного дока "Зея", где он находился с 12 сентября и переведен для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу.

Выведенный из достроечного и спускового плавучего дока "Зея" строящийся на АО "Амурский судостроительный завод" для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 21.10.2019 (с) Министерство обороны России

По словам старшего строителя заказа Дмитрия Криночкина, до конца декабря, в соответствие с графиком строительства, на корабле будут проводится работы по достройке и его подготовке к швартовным испытаниям. В частности, на корабле будет смонтирована интегрированная башенно-мачтовая конструкция со всеми полагающимися системами, продолжится окончательный монтаж линии вала, главных и вспомогательных дизелей с последующими запусками механизмов.

К июлю 2020 года амурские корабелы планируют перевести корвет на сдаточную базу в Приморский край для окончательной достройки, завершения швартовных и начала ходовых испытаний корабля.

Командование Тихоокеанского флота работает в постоянном взаимодействии с руководством АСЗ, являющимся основным исполнителем заказов по строительству кораблей для ТОФ. Только в текущем году заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв несколько раз посещал завод, где знакомился с ходом работ на новых боевых кораблях.

Третий в серии строящихся на АСЗ многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. В сентябре 2019 года на строительстве заказа закончился стапельный период строительства, и корабль был выведен из цеха и поставлен в транспортно-спусковой док.

Со стороны bmpd напомним, что третий и четвертый для Амурского завода корветы проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта является 2020 год Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года.12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода cnhjzotujcz rjhdtnf из эллинга завода в достроечный и спусковой плавучий док "Зея".

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета "Резкий" (заводской номер 2104).

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.