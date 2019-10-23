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23.10.2019
ТАСС

Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новый боевой модуль в калибре 57 мм

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Боевой модуль АУ-220М
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
Источник изображения: ОАО «Уралвагонзавод»

Модуль пока нигде еще не демонстрировался

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал боевой модуль в калибре 57 мм, который еще нигде не демонстрировался. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Они [Минобороны России] выбирают, у нас есть два боевых модуля. УВЗ (корпорация "Уралвагонзавод", входит в Ростех - прим. ТАСС) и "Высокоточка" сделала", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехнику на калибр 57 мм.

По его словам, новый модуль еще нигде не демонстрировался, он только "будет представлен".

Как уточнили в пресс-службе Ростеха, в основе модуля, у которого еще нет названия, - автоматическая пушка. Других подробностей в госкорпорации не сообщили.

Ранее сообщалось только об одном модуле в калибре 57 мм - АУ-220М "Байкал" от "Уралвагонзавода", разработанного в ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ). На форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке демонстрировались сразу несколько образцов военной техники с новым модулем, в частности были представлены зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" на шасси БМП-3 и перспективная тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", оснащенная модулем "Кинжал" (вариант "Байкала", усиленный противотанковыми управляемыми ракетами).

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АУ-220М
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АРМИ-20XX
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