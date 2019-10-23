Транспортные самолеты ВКС РФ в рамках подготовки к прилету бомбардировщиков Ту-160 прибыли в ЮАР

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 "Руслан" и Ил-62 в понедельник вечером прибыли в ЮАР в рамках подготовки к предстоящему первому в истории прилету в страну российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Ранее Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что во вторник в 06:30 по местному времени (07:30 мск) российские "стратеги" прилетят на авиабазу "Вотерклуф", расположенную близ столицы ЮАР Претории. Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР. По сообщению южноафриканских военных, планируется, что истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk обеспечат почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны до их посадки.

По имеющимся данным, Ил-62, вылетевший с авиабазы в Энгельсе (Саратовская область), совершил беспосадочный перелет в ЮАР по маршруту через воздушное пространство Турции, Египта, Судана, Эфиопии, Кении, Танзании и Зимбабве. Тем временем, Ан-124 "Руслан" вылетел с российской авиабазы Хмеймим в Сирии и далее направился в ЮАР практически по такому же маршруту.

Южно-Африканские национальные силы обороны отмечают, что "ЮАР и Российская Федерация имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 28 февраля 1992 года". Авиагруппа ВКС РФ посещает ЮАР в рамках соглашения между министерствами обороны двух стран, которое было подписано 14 июня 1995 года, подчеркивается в сообщении.

В понедельник Минобороны РФ подтвердило, что два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160 посетят ЮАР.

"Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику", - говорилось в сообщении.

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - заявили в Минобороны.

"Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - отмечалось в сообщении.

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС являются составной частью воздушного компонента российской ядерной триады.