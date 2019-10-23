Sohu (Китай): сначала Украина уступает технологии производства авиадвигателей, а теперь решен и вопрос с интеллектуальной собственностью на самолет Ан-225?

Сконструированный во времена СССР Ан-225 был самым большим транспортным самолетом в мире, и даже сейчас его характеристики не уступают более современным моделям, пишет "Соху". Однако Украина решила продать свой единственный Ан-225 вместе со всеми технологиями Китаю.

Последние несколько лет отношения всестороннего стратегического партнерства в сфере авиационных технологий между Китаем и Украиной развиваются бурными темпами. Мы наблюдаем не только непрерывный поток огромного количества украинских специалистов и передовых кадров в соответствующих областях, переезжающих в Китай на работу, но и постоянный обмен ключевыми технологическими наработками между украинскими национальными авиакомпаниями и китайскими предприятиями авиационной отрасли. Как мы знаем, ранее украинская компания "Мотор Сич" уступила Китаю технологию производства двигателя Д-18Т, а впоследствии еще одно известное украинское авиастроительное предприятие - КБ "Прогресс" им. академика А.Г. Ивченко - вполне возможно, передаст Китаю ключевые технологические наработки по транспортному самолету Ан-225. Можно сказать, что в случае успешного завершения эта важная сделка придаст мощный импульс для повышения научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала в области производства китайских транспортных самолетов и окажет на нее значительное влияние.

Ан-225, разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла - 88,4 метра, максимальная грузоподъемность - 250 тонн. Этот самолет обновил все мировые рекорды, будь то взлетная масса или массогабаритные характеристики.

Главная причина, по которой Ан-225 обладает столь внушительными параметрами, связана с его основным назначением - перевозкой огромного космического корабля "Буран", а также различных компонентов ракеты-носителя. В связи с тем, что реализация космической программы Советского Союза не терпела никаких задержек, разработка и производство Ан-225 заняли рекордно короткое время. Задавшись целью во что бы то ни стало довести проект до конца раньше положенного срока, специалисты ОКБ им. О.К. Антонова взяли за основу транспортный самолет Ан-124 и внесли в него необходимые изменения. 30 ноября 1988 года работа над Ан-225 была официально завершена, также был совершен и первый испытательный полет. В том же году были успешно пройдены летные испытания Ан-225 с космическим кораблем "Буран" на борту.

Однако к концу 80-х годов прошлого века экономика Советского Союза, пребывающего в состоянии нескончаемой гонки вооружений с Соединенными Штатами, находилась на грани краха, и недостаток финансирования привел к тому, что программа исследования космоса и развития аэрокосмической отрасли в конце концов была свернута. Как следствие, исчезла надобность в транспортном самолете Ан-225, спроектированном и построенном именно с целью перевозки космического корабля "Буран". Один из самолетов был законсервирован, над другим - прототипом - работу завершили лишь частично. После распада Советского Союза два этих Ан-225, включая все технологические данные по модели, достались Украине.

После обретения ею независимости экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего, и вполне естественно, что она была не в состоянии понести расходы на дальнейшие исследования и разработки крупной военной техники - как транспортный самолет Ан-225. Поэтому, как и в случае с огромным советским военным наследством, украинское правительство решило выставить действующую машину и технологические данные по самолету на продажу.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что по совокупности своих возможностей Ан-225 имеет совершенно очевидное превосходство. Двигатели высокой тяги обеспечивают ему сверхбольшую дальность полета, которая превышает 15 тысяч километров, крейсерскую скорость в 850 км/ч и возможность совершать длительные полеты на высоте 10 тысяч метров. Кроме того, Ан-225 обладает полезной нагрузкой в 250 тонн. Даже если мы возьмем все ныне существующие в мире военные транспортные самолеты, по этому показателю Ан-225 будет в числе первых.

Таким образом, если Китай получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по данной модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, а также сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов.