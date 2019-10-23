"Больше огневой мощи и зарядной автоматики" — спор вокруг суперпушки (Die Welt, Германия)

Немцы и французы не могут договориться о калибре пушки для нового европейского супертанка. "Райнметалл" предлагает 130 мм, французские партнеры требуют пушку побольше. Но есть ли в этом вообще необходимость? Чего ждут европейцы от танка, который должен стать конкурентом "Арматы"?

По мнению концерна "Райнметалл", новый немецко-французский боевой танк должен быть оснащен пушкой калибра 130 миллиметров. Только одна эта пушка будет весить три тонны. Но французский оружейный концерн Nexter проводит испытания орудия еще большего калибра

Разрабатываемый Германией и Францией совместный боевой танк грозит привести к первому конкурентному столкновению участвующих в его создании промышленных предприятий. При этом речь идет о главной детали немецкого танка "Леопард" и французского "Леклерк" - о пушке.

Оружейный концерн "Райнметалл", поставляющий пушки для "Леопарда", представляет в данный момент на специализированной ярмарке в Вашингтоне пушку калибром 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой модели. При этом в начале года французский оружейный концерн "Некстер" (Nexter) заявил на одной из профессиональных конференций, что провел успешные стрелковые испытания с орудием калибра 140 миллиметров, установленным на танке под названием "Терминатор" - прототипе "Леклерка".

Оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка под названием "Основная наземная боевая система" (MGCS/Main Ground Combat System). "Райнметалл" пытается убедить в преимуществах своей новой пушки, аргументируя еще и тем, что ее можно установить и на "Леопард", и на следующую версию американского танка "Абрамс" (Abrams).

"Райнметалл" заявил, что ведет работы над новой беспилотной башней для танка "Леопард" с пушкой калибра 130 миллиметров. Таким образом, можно будет набраться опыта еще до выпуска боеспособного немецко-французского танка в 2038 году.

"Райнметалл" говорит о повышении огневой мощи на 50% за счет увеличения калибра. "Известно, что новый танк будет иметь увеличенную боевую мощь и зарядную автоматику вместо заряжающего", - комментирует эксперт в области вооружения, пожелавший остаться неизвестным.

В настоящее время внутри танка приходится вручную перемещать тяжести весом от 20 до 30 килограммов на один выстрел.

При 40 выстрелах это крайне высокая физическая нагрузка. Все современные танки имеют зарядную автоматику, например, новый русский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров. Внутри отрасли ни для кого не секрет, что "Леопард-2" уступает русской модели по некоторым показателям.

Прицельная дальность стрельбы - один километр

По данным "Райнметалла", новая 130-миллиметровая пушка весит три тонны и имеет в длину 6,60 метра. Впервые "Райнметалл" показал ее на специализированной ярмарке в 2016 году в Париже. Недавно прошли испытания. С расстояния в один километр все десять выстрелов поразили цели размером с лист бумаги А4.

"Райнметалл" разработал и соответствующие по размеру снаряды. Эксперты говорят, что боеприпасы 130-миллиметрового калибра имеют в длину 1,15 метра. Для "Райнметалла" переход со 120 на 130 миллиметров для танковой пушки станет весьма прибыльным делом, если все государства, использующие "Леопард-2", займутся модернизацией своих моделей.

Сейчас таких стран 18, скоро к ним добавится еще одна - Венгрия. По словам экспертов, "Леопард-2" даже через сорок лет эксплуатации еще на ходу.

Немецко-французский боевой танк, как и разрабатываемый сейчас истребитель, - нацеленные в будущее проекты в области вооружения, которыми сегодня занимаются Берлин и Париж. Правда, за кулисами идет постоянная игра в перетягивание каната в области технологий, распределении работ и будущих возможностей для экспорта.

Совсем недавно было с трудом достигнуто соглашение между "Райнметаллом", компанией "Краусс-Маффей Вегманн" (Krauss-Maffei Wegmann) и французским концерном "Некстер" о распределении девяти групп работ при дальнейших исследованиях на сумму в 30 миллионов евро. При этом речь идет и о том, что должен уметь новый танк.

В отрасли размышляют, нужна ли вообще танку будущего большая пушка с пороховыми зарядами. Заодно подумывают о летательных аппаратах вертикального взлета или о так называемых суперракетах.

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)