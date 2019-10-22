США пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небу

США обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.

Американские военные заинтересованы в Договоре по открытому небу, чтобы проводить наблюдательные полеты над Россией, а разведсообщество США, недовольное договором, развило бурную кампанию по обвинению Москвы. Об этом заявил начальник управления российского Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в своей статье для газеты "Красная звезда".

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

По мнению Рыжкова, в США существует два диаметрально противоположных мнения относительно участия страны в этом соглашении. "Одни говорят о важности ДОН для обеспечения транспарентности в военной области, другие – о том, что договор не имеет практической пользы и может быть заменен наблюдением из космоса", отметил он.

Начальник управления подчеркнул, что Россия внедряет передовые технологии в Договор по открытому небу, на пять-шесть лет опережая партнеров, и на этом фоне США пытаются дискредитировать Россию.

"Ежегодно на сайте госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу. США инициировали переработку требований договора по использованию цифровых сенсоров, основной идеей которых стало ужесточение процедур сертификации и обработки получаемой информации", уточнил Сергей Рыжков.

Он отметил, что возможный выход США из многостороннего международного договора – это выход одного государства из "клуба 34-х", который может продолжить существование и без Вашингтона. "А вот доверие к США как предсказуемому партнеру в мире явно упадет", добавил Сергей Рыжков.

Почему претензии американской стороны безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Они говорят, что у нас на самолетах стоит новая аппаратура, более современная – но это и понятно. В договорных обязательствах все четко прописано – какое оборудование, сколько его, с какими качественными характеристиками. Чего бояться, если в каждый такой наш полет над территорией США, Турции, западных стран они в обязательном порядке включают своих специалистов, работающих на аналогичной аппаратуре. Если что-то не включается, это опечатывается еще на Земле, и их наблюдатель сидит с нашим оператором. Как и наши наблюдатели летают совместно с представителями других стран, которые приезжают инспектировать наше воздушное пространство. Тут ничего страшного нет, это просто попытка создать неблагоприятную картинку о "русском медведе" – что вот он, дескать, какой "неаккуратный"", сказал Сергей Попов.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 г. В нем участвуют 34 государства ОБСЕ. Договор предназначен для воздушного мониторинга военной деятельности стран, содействия в выполнении существующих и будущих соглашений в области контроля над вооружениями, предотвращения кризисных ситуаций.