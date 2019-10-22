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22.10.2019
Известия.ru

Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/DoD

Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.

По информации агентства, глава Пентагона встретится с саудовскими лидерами и представителями американских войск, которые были развернуты после атаки на нефтяные объекты королевства.

Как отмечает издание, Эспер совершил свой первый визит к "ключевому союзнику США на Ближнем Востоке" в качестве главы Минобороны, "в то время как напряженность между Вашингтоном и Тегераном нарастает, а Россия стремится усилить свое влияние в регионе".

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, где прошли его переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Путин в Эр-Рияде также провел отдельную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Совместно они приняли участие в первом заседании Российско-Саудовского экономического совета.

В ходе визита Путина стороны заключили 21 соглашение. В частности, подписали хартию сотрудничества стран — производителей нефти. Также стороны договорились о совместной работе в космической и энергетической сферах.

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Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
Персоны
Путин Владимир
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