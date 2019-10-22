США рассчитывают на сотрудничество с частным сектором и другими странами в космосе

В частности, Вашингтон надеется на помощь бизнеса в создании новых орбитальных станций, которые могут стать преемниками Международной космической станции, а также в исследовании Луны и Марса

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на активизацию сотрудничества с частным сектором и международными партнерами в исследовании космоса. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе, который открылся в понедельник в Вашингтоне.

"Сегодня благодаря руководству президента Дональда Трампа США открыты для делового сотрудничества со всеми космическими компаниями", - сказал он. "Наша администрация стремится к тому, чтобы США задействовали возможности частных предприятий в космосе", - подчеркнул Пенс.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на помощь бизнеса в создании новых орбитальных станций, которые могут стать преемниками Международной космической станции (МКС), а также в исследовании Луны и Марса. "Сейчас NASA стоит во главе усилий по развитию орбитальных платформ, которые однажды заменят МКС и которые будут привлекательны для частных компаний. Это касается и аппаратов для высадки на Луну", - заявил вице-президент США.

"С возобновлением лидерства США в космосе мы также видим возобновившееся сотрудничество среди стремящихся к свободе стран во всем мире в деле исследования космоса, - добавил Пенс. - США всегда будут стремиться тесно работать со странами-единомышленницами".

Принципы защиты частной собственности

По его словам, при исследовании космоса Вашингтон будет привержен "международному праву и существующим соглашениям, которые защищают частную собственность".

"Мы должны убедиться в том, что мы соблюдаем наши общие принципы: свобода, верховенство закона и частная собственность", - сказал он.

"Долгосрочное исследование Луны, Марса и других небесных тел потребует использования ресурсов, которые можно найти в этих местах, в том числе воды и минералов. Так что мы должны поощрять ответственное использование эти ресурсов. США будут соблюдать международное право и существующие соглашения, которые защищают частную собственность", - добавил Пенс.