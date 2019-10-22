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22.10.2019
Известия.ru

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет "Калибр"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет "Калибр" во время учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".

Как отметили в оборонном ведомстве, публикация о "взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр", — глупость "от начала до конца".

"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения "Гром-2019", в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", — цитирует "РИА Новости" в понедельник, 21 октября, опровержение Минобороны.

Ранее в понедельник в Минобороны также опровергли данные "Ведомостей" о том, что подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо запланированных двух.

Стратегические командно-штабные учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября. Как заявили опрошенные "Известиями" эксперты, маневры отметились самыми масштабными пусками баллистических и крылатых ракет за всю постсоветскую историю.

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Военные учения
Калибр КР
Ядерный щит
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