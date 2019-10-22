Россия постоянно контактирует с Асадом, в том числе по линии Минобороны и спецпредставителя президента РФ Лаврентьева - Ушаков

2017 год, на авиабазе Хмеймим в Сирии. Крайний справа — президент этой страны Башар Асад.

Российские представители подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте турецкой операции с Асадом

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - С президентом Сирии Башаром Асадом ведутся постоянные контакты по линии министерства обороны РФ и спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым, сообщают в Кремле.

"С ним (Асадом - ИФ) постоянно контактируют наши представители по различным направлениям, в том числе и спецпредставитель президента Лаврентьев, постоянный контакт ведется и по линии Министерства обороны", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли в ближайшее время контакт президента РФ Владимира Путина с Асадом в связи с развитием ситуации в Сирии.

Ушаков добавил: "Я что хотел бы сказать, что несомненно ситуация в контексте с турецкой операцией она очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими представителями и Асадом".

От дальнейших комментариев помощник президента воздержался, заметив, что все основные новости появятся во вторник, после встречи президента РФ с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.