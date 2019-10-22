Войти
22.10.2019
ТАСС

Минобороны опровергло информацию о пуске "Калибров" не с первого раза на учениях "Гром"

415
0
0
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ/ТАСС

В ведомстве отметили, что "старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Информация о пуске крылатых ракет "Калибр" корабельного базирования не с первого раза в ходе учений "Гром-2019" не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Информация, опубликованная РБК о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца. Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Наконец, ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Поэтому в принципе не мог их запускать", - добавили в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
Калибр КР
Похожие новости
22.10.2019
В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
06.06.2017
Министр обороны провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии "Град Свияжск"
26.04.2016
Ракетные корабли Каспийской флотилии проведут учебные стрельбы из комплексов "Калибр-НК"
09.10.2015
Каспий стал театром военных действий
21.03.2012
«Дагестан», «Волгодонск» и другие...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой