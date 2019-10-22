Минобороны опровергло информацию о пуске "Калибров" не с первого раза на учениях "Гром"

В ведомстве отметили, что "старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Информация о пуске крылатых ракет "Калибр" корабельного базирования не с первого раза в ходе учений "Гром-2019" не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Информация, опубликованная РБК о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца. Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Наконец, ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Поэтому в принципе не мог их запускать", - добавили в Минобороны.