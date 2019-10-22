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22.10.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара

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БЛА в прицеле
Объект БПЛА в прицеле.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

ЦАМТО, 21 октября. Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам "Атака-DBS" холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех успешно прошел испытания на территории международного аэропорта Краснодара.

В ходе испытаний представителям аэропорта была продемонстрирована работа комплекса, разработанного АО "НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику"), в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте – 30-40 м от земли. В соответствии с заявленными техническими характеристиками, комплекс "Атака-DBS" в автоматическом режиме обнаружил БЛА на расстоянии 1,5 км, идентифицировал объект как несанкционированный, произвел блокировку канала связи и навигации, после чего беспилотник не смог продолжить полет по заданному курсу и вернулся в точку старта.

"Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики. Благодаря используемым в нашем комплексе алгоритмам обнаружения БЛА, система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов", – отметил первый заместитель генерального директора АО "НПП "Алмаз" Михаил Апин.

"Атака-DBS" обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта, сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника".

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