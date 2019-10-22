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22.10.2019
Lenta.ru

Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Во время военных учений "Гром-2019" ракеты "Калибр" были запущены не с первой попытки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам

По словам собеседника агентства, запуски проводились с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск", однако с первой попытки ракеты не ушли, и пришлось задействовать резервные системы запуска.

Информацию об инциденте изданию подтвердил также источник, близкий к Генштабу. "Крылатые ракеты "Калибр" действительно ушли со второй-третьей попытки", — сказал он.

Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019" состоялись 17 октября. В мероприятии были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 310 единиц боевой и специальной техники, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок. Все компоненты ядерной триады России были испытаны под руководством президента страны Владимира Путина.

Ранее 21 октября появилась информация о том, что в ходе маневров атомная подлодка К-44 "Рязань" произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

В Минобороны эти сообщения опровергли. По словам представителя ведомства, одну из ракет атомной подводной лодки К-44 "Рязань" не стали задействовать в учебном ударе, и ее пуск отменили. Он отметил, что это никак не повлияло на результаты учений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Р-29Р
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Калибр КР
Ядерный щит
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