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22.10.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт развивает инструменты защиты за рубежом интеллектуальной собственности предприятий российского ОПК

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Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 21 октября. При АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) создан специальный совещательный орган – Консультационная рабочая группа по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в процессе ВТС с иностранными государствами.

Спектр целей создания группы специфичен: от формирования единой стратегии участников военно-технического сотрудничества (ВТС) по защите прав российских РИД за рубежом до организации совместных мероприятий по противодействию конкретным фактам нарушения РИД, выявляемым в процессе ВТС.

В состав группы вошли представители Минобороны России, ФСВТС России, Роспатента, Государственной корпорации "Ростех", Государственной корпорации "Росатом", Российской государственной академии интеллектуальной собственности и ряда оборонных холдингов.

В ходе первого заседания участники, среди которых были и представители некоторых предприятий ОПК, обсудили наиболее важные и срочные проблемы защиты за рубежом прав на РИД, а также мероприятия по противодействию контрафакту и проявлениям недобросовестной конкуренции в области ВТС.

"Россия – признанный лидер в области разработки высокотехнологичных образцов продукции военного и двойного назначения, активный участник глобального рынка трансфера технологий. Проведенный нами анализ показывает рост в последние годы фактов недобросовестной конкуренции, неправомерного использования в мире отечественных ноу-хау. Это приводит к прямым и косвенным убыткам предприятий, а в целом и к имиджевым потерям всего национального ОПК. Уверен: результаты работы группы позволят выстроить такую систему защиты за рубежом интеллектуальной собственности отечественного ОПК, которая на деле докажет свою эффективность в пресечении любых недобросовестных актов по отношению к российской технике и вооружению", – сообщил статс-секретарь Рособоронэкспорта доктор юридических наук Владимир Кудашкин.

Сегодня Рособоронэкспорт наблюдает рост на мировом рынке оружия проектов по трансферу технологий, что связано с реализацией крупными иностранными заказчиками государственных программ развития собственной оборонной промышленности. Исходя из этой тенденции, в ходе заседания были сформулированы ключевые требования к повышению эффективности защиты прав на РИД, в частности, признана необходимость активизации правовой охраны разработок на основе патентных стратегий, определения процедуры передачи ноу-хау в процессе трансфера технологий, а также совершенствования методов мониторинга проявлений недобросовестной конкуренции и фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Участники заседания обсудили и конкретные случаи нарушения за рубежом российских прав на интеллектуальную собственность, в том числе безотлагательные меры противодействия им в текущий момент и в перспективе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Роспатент
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
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