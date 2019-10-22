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22.10.2019
ЦАМТО

Основные поставщики ВиВТ на рынок Африки и крупнейшие импортеры вооружений на африканском континенте

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ЦАМТО, 21 октября. К саммиту "Россия-Африка", который состоится 23-24 октября в Сочи, ЦАМТО публикует рейтинговые оценки стран-поставщиков вооружений на рынок Африки, общую оценку ситуации на этом рынке, а также рейтинг крупнейших африканских стран-импортеров ВиВТ.

Пакет заказов на экспорт ПВН в страны Африки

По оценке ЦАМТО, первое место по объему заключенных контрактов на экспорт вооружений за последние 8 лет (2011-2018 гг.) в страны Африки занимает Россия (22,969 млрд. долл.). Второе место занимает Франция – 11,733 млрд. долл. Третью позицию занимает Германия – 8,446 млрд. долл.

Крупные пакеты заказов заключены США (4,652 млрд. долл.), Китаем (2,426 млрд. долл.), Италией (1,706 млрд. долл.) и Испанией (1,669 млрд. долл.).

Примечание:

Следует отметить, что фактический экспорт США в страны Африки в рассматриваемый период составил 11,570 млрд. долл., что значительно больше пакета заказов за тот же период времени (4,652 млрд. долл.). Это связано с выполнением ряда крупных контрактов, заключенных до 2011 года (существенная часть поставок по этим контрактам пришлась, в частности, на Марокко). Остальные страны имеют близкие показатели по пакету заказов и фактическому экспорту за рассматриваемый период.

Общий объем контрактных обязательств, подписанных странами-экспортерами на поставку вооружений в страны Африки в 2011-2018 гг., составил 58,4 млрд. долл. Наиболее крупные пакеты заказов были заключены в 2015 году (19 млрд. долл.).

Пакет заказов на импорт ПВН стран Африки

По оценке ЦАМТО, первое место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений за последние 8 лет (2011-2018 гг.) в регионе Африки занимает Египет (24,026 млрд. долл.). Второе место занимает Алжир – 22,114 млрд. долл. Третью позицию занимает Марокко (1,905 млрд. долл.).

Крупные пакеты заказов на импорт ПВН заключили Нигерия (1,322 млрд. долл.) и Тунис (1,072 млрд. долл.).

Примечание:

Следует отметить, что фактический импорт Марокко в рассматриваемый период составил 6,160 млрд. долл., что значительно больше пакета заказов на импорт ПВН за тот же период времени. Это связано с выполнением ряда крупных контрактов, заключенных до 2011 года (существенная часть поставок по этим контрактам пришлась на США). Остальные страны имеют близкие показатели по пакету заказов и фактическому импорту за рассматриваемый период.

Общий объем контрактных обязательств, подписанных странами Африки на импорт вооружений в 2011-2018 гг., составил 58,4 млрд. долл.

Рекордным по объему заключенных контрактов на импорт ПВН странами этого региона за последние 8 лет стал 2015 год.

Детализация пакета заказов на импорт ПВН стран Африки по отдельным категориям вооружений

Первое место по стоимостному объему пакета заказов на импорт вооружений стран Африки по 8-летнему периоду (2011-2018 гг.) занимает категория "военно-морская техника" – 15,3 млрд. долл., что составляет 26,2% от всего пакета заказов на импорт вооружений стран этого региона.

В расчете учтены контракты на поставку новой техники, ремонт и модернизацию.

Второе место по стоимостному объему пакета заказов по периоду 2011-2018 гг. занимает категория "военные самолеты" – 14,136 млрд. долл. или 24,2% от всего объема пакета заказов на импорт вооружений.

Третье место занимает "бронированные машины" – 14,130 млрд. долл. или 24,2% от всего объема пакета заказов на импорт вооружений.

Четвертое место занимает категория "вертолетная техника" – 8,053 млрд. долл. (14,1%).

Пятое место занимают средства ПВО – 4,268 млрд. долл. (7,3%).

На категорию "ракетно-артиллерийское вооружение" приходится 2,328 млрд. долл. (4,0%), БЛА – 185,8 млн. долл. (0,27%).

Общая характеристика положения стран-экспортеров ВиВТ на африканском рынке вооружений

В настоящее время США предоставляют военные субсидии и проводят обучение специалистов более чем из 40 стран Африки.

Следует отметить, что США используют практику бесплатной передачи оружия с его последующим ремонтом и сервисным обслуживанием уже за деньги. Кроме того, ряд стран Африки закупают оружие на средства, выделяемые в рамках международных программ, финансируемых в основном США.

Существенные коррективы в планы закупок вооружений стран Северной Африки внесла прокатившаяся по этому региону так называемая "арабская весна" и прямая агрессия НАТО против Ливии. "Благоприятным" фоном для новых заказов на закупку вооружений стран Северной Африки является также продолжающаяся нестабильность в Сирии. При этом в отношении новых заказов на поставку вооружений США по максимуму использовали для себя политическую нестабильность в этом регионе. В частности, это касается новых крупных заказов Туниса и Марокко.

Большую активность в странах "черной" Африки проявляют страны СНГ и Восточной Европы. Африка стала самым крупным рынком сбыта подержанных вооружений из стран Восточной Европы и стран СНГ. Очень активно на африканском рынке вооружений действует Украина.

Прочные позиции, особенно в ЮАР и Алжире, имеет Германия.

В последние годы Индия также демонстрирует успехи на африканском рынке вооружений.

У России есть свои интересы в африканском регионе, действующей здесь в рамках региональной программы ВТС, тем более, что военная инфраструктура ряда африканских стран, особенно северных, в значительной степени опирается на технику советского производства.

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Страны
Алжир
Германия
Египет
Индия
Испания
Италия
Китай
Ливия
Марокко
Нигерия
Россия
Сирия
США
Тунис
Украина
Франция
ЮАР
Проекты
NATO
БПЛА
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