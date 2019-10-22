Сергей Шойгу указал на дестабилизирующий характер так называемой Индо-Тихоокеанской инициативы США

ЦАМТО, 21 октября. Восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение ВТС между этими двумя державами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД.

Об этом в ходе пленарного заседания IX Сяншаньского форума, проходящего 21 и 22 октября в Пекине, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", – конкретизировал Сергей Шойгу, добавив, что "договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами".

При этом, как отметил Сергей Шойгу, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД, "США загодя готовились к его разрушению".

"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мk-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк", – сказал министр обороны России.

По его словам, "в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил".

"Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – подчеркнул глава военного ведомства РФ.

Более того, отметил министр обороны России, США с высокой долей вероятности могут развернуть свои ударные средства, запрещенные ДРСМД, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы спровоцировать там напряженность. "Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", – сказал Сергей Шойгу, обратив внимание на то, что "страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики".

Россия выступает против такого сценария, заявил Сергей Шойгу. "Мы готовы к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами", – подчеркнул он.

В контексте всего выше сказанного не может не вызывать вопросов ряд положений продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы, которая, по словам главы военного ведомства РФ, не охватывает все страны региона и может привести к формированию "альянсов по интересам", что, в свою очередь, чревато расшатыванием функционирующей системы многостороннего сотрудничества в АТР.

"Подключение стран региона к Индо-Тихоокеанской инициативе не только раздвигает географические границы сотрудничества, но и вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют", – пояснил Сергей Шойгу. По его замечанию, так называемое "партнерство" в инициативе будет означать для той или иной страны АТР вынужденное непосредственное участие в урегулировании таких конфликтов. "При этом конфликты, происходящие за пределами региона, но представляющие насущную проблему для азиатско-тихоокеанских государств, например, возвращение террористов-боевиков из Сирии, этой концепцией не охватываются", – подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, в России внимательно изучают инициативы коллег в вопросах региональной безопасности, в том числе и в АТР. "Российская сторона разделяет идею формирования в Азии свободного и открытого партнерства, равной и неделимой безопасности для всех государств. При этом у нас есть вопросы по некоторым положениям инициативы, предлагаемой США", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году в нем участвуют главы военных ведомств из 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, а из 17 государств на симпозиум прибыли заместители министров обороны.