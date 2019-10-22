Пуск ракеты с подлодки "Рязань" отменили по техническим причинам - Минобороны РФ

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные опровергли информацию о сбое при пуске ракеты подлодкой "Рязань" на прошлой неделе в ходе стратегического учения "Гром-2019".

"Информация о якобы "нештатной ситуации" в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в Минобороны заявили, что пуск ракеты с подлодки "Рязань" планировался.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Там заявили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооружёнными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.

"В рамках добровольной транспарентности и в целях предотвращения инцидентов, во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении", - заявили в Минобороны РФ.

"Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику", - сообщили военные.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" произошел сбой при пуске МБР Р-29Р.

По данным издания, 17 октября атомный подводный крейсер "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил только один пуск МБР Р-29Р вместо планировавшихся двух.

Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, говорится в материале газеты. "Ведомости" отмечают, что врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р.

Как сообщал "Интерфакс", межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. Существует три варианта боевого оснащения ракеты: моноблочный с зарядом 450 кт, разделяющейся головной частью (РГЧ) с тремя боевыми блоками c энергией взрыва 200 кт каждый и семиблочная РГЧ с блоками 100 кт каждый.

Как сообщалось, с 15 по 17 октября Минобороны РФ провело тренировку с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

"В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - отмечалось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу, сообщили военные.

"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке", - говорится в сообщении.

"К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Республике Коми и "Кура" на Камчатке", - сказано в сообщении.