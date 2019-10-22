Войти
22.10.2019
Известия.ru

В Минобороны опровергли данные о ЧП на учениях "Гром-2019"

490
0
+1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны России опровергло данные о "нештатной ситуации" во время учений стратегических ядерных сил "Гром-2019". Как сообщили в ведомстве 21 октября, запуск с подлодки был отменен из-за состояния ракеты.

О ЧП в ходе учений сообщила газета "Ведомости" ранее в этот день. По данным издания, подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо запланированных двух.

В ведомстве данные опровергли, заявив, что целью учений была проверка системы боевого управления ВС России, а не "способность провести пуски максимального количества ракет".

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", — приводит "РИА Новости" сообщение Минобороны.

При этом одна ракета подлодки действительно не была задействована из-за ее технического состояния, информация о котором была получена непосредственно перед пуском.

"Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", — заключили в Минобороны.

Учения российских стратегических ядерных сил "Гром-2019" носят оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран, сообщалось ранее. Маневры носят плановый характер. 17 октября состоялся успешный пуск баллистических и крылатых ракет в рамках учений. Как уточняет "Газета.ру", стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах "Кура" и "Чижа" в Архангельской области.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
22.05.2019
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
04.06.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
20.01.2014
"38 попугаев" и три "грачонка"
01.11.2013
Проведена внезапная проверка боеготовности Сил ядерного сдерживания, ВКО, флота и Дальней авиации
20.03.2013
Военнослужащие Подводных сил ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник – День моряка-подводника
23.03.2012
"Итоги реформы вооруженных сил покажет первый военный конфликт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой