В Минобороны опровергли данные о ЧП на учениях "Гром-2019"

Минобороны России опровергло данные о "нештатной ситуации" во время учений стратегических ядерных сил "Гром-2019". Как сообщили в ведомстве 21 октября, запуск с подлодки был отменен из-за состояния ракеты.

О ЧП в ходе учений сообщила газета "Ведомости" ранее в этот день. По данным издания, подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо запланированных двух.

В ведомстве данные опровергли, заявив, что целью учений была проверка системы боевого управления ВС России, а не "способность провести пуски максимального количества ракет".

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", — приводит "РИА Новости" сообщение Минобороны.

При этом одна ракета подлодки действительно не была задействована из-за ее технического состояния, информация о котором была получена непосредственно перед пуском.

"Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", — заключили в Минобороны.

Учения российских стратегических ядерных сил "Гром-2019" носят оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран, сообщалось ранее. Маневры носят плановый характер. 17 октября состоялся успешный пуск баллистических и крылатых ракет в рамках учений. Как уточняет "Газета.ру", стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах "Кура" и "Чижа" в Архангельской области.