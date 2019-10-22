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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Первый боевой лазер появится на корабле ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ближайшее время планируется установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщил портал Drive.

По имеющейся информации, комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.

Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.

Портал также отмечает, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.

Ранее стало известно, что морская пехота США испытает новейшую лазерную установку, предназначенную для установки на армейские автомобили. Основным достоинством системы был назван ее "неограниченный боезапас".

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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