Обстрел в горах: удар зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео

В Сирии 100-мм зенитную пушку КС-19 продолжают применять для ударов по наземным целям. На YouTube опубликован ролик, снятый в сельской местности провинции Латакия.

На нем запечатлены моменты боевой работы артиллеристов правительственных войск против незаконных формирований. Мощное орудие находится на укрепленной позиции и используется для ведения огня по горным вершинам, где пытаются концентрироваться террористы.

Считается, что для подобных целей данная зенитка подходит больше, чем обычные буксируемые гаубицы и пушки, так как вертикальный угол подъема ствола достигает 85 градусов.

Если говорить о максимальной дальности стрельбы, то она составляет 21 000 м. Масса снаряда - 15,6 кг.

Скорострельность - до 15 выстрелов в минуту. Вес - 9 460 кг. Расчет - 7 военнослужащих.

КС-19, принятая на вооружение спустя два года после окончания Великой Отечественной войны, в настоящее время является самой мощной из оставшихся в строю артсистем, первоначально предназначавшихся для уничтожения воздушных целей.

"Девятнадцатая" принимала участие во многих военных конфликтах, в том числе во Вьетнамской войне и во всех крупных вооруженных столкновениях на Ближнем Востоке.

В Сирии такие пушки чаще устанавливают на платформы большегрузных автомобилей и применяют в качестве самоходных установок.

Алексей Моисеев