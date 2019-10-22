Гонка вооружений: Шойгу рассказал о выходе США из ДРСМД

Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД

Настоящая причина выхода США из ДРСМД - стремление к сдерживанию России и Китая, которые увеличивают свою военную мощь и активно сотрудничают друг с другом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вашингтон готовился к расторжению договора заранее.

США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума. Он выразил мнение, что этот документ перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной и экономической мощи КНР и восстановления РФ оборонного потенциала.

Кроме того, на действия американской стороны повлияло расширение сотрудничества между Москвой и Пекином, уверен глава российского оборонного ведомства.

Шойгу обратил внимание, что Вашингтон готовился к выходу из ДРСМД заранее, обвиняя Москву в нарушении его положений. По его словам, США заблаговременно создавали ударные беспилотники, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, а также размещали на европейской территории пусковые Мк-41, предназначенные для крылатых ракет "Томагавк".

"Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты испытали предназначенный для поражения наземных целей "Томагавк" 18 августа, о чем сообщили в пресс-службе Пентагона. "Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км (этот радиус действия был запрещен по ДРСМД. - "Газета.Ru")", - заявили в американском военном ведомстве.

Как отметил Шойгу, в сфере контроля над вооружениями наблюдается разрушение многоуровневой системы безопасности. В течение долгих лет именно она поддерживала стабильность и баланс сил.

К тому же, глава Минобороны РФ не исключил, что США могут развернуть запрещавшиеся ДРСМД средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, если это произойдет, то спровоцирует рост напряженности, а государства, которые согласятся разместить на своей территории ракеты средней и меньшей дальности, окажутся в плену у политики Вашингтона. Москва против такого сценария, подчеркнул он. "Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", - отметил Шойгу.

В августе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет средней дальности в Азии.

Президент России Владимир Путин отметил, что такая перспектива касается и России, поскольку оружие может затрагивать территорию страны. "Москву это не радует", - сказал он.

В ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" 4 октября российский лидер пообещал, что Москва зеркально ответит на появление американских РСМД в Азии. Он подчеркнул, что такие действия со стороны американских властей только создадут новые угрозы.

Отношения между США и РФ обострились из-за ситуации вокруг ДРСМД. Американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановлении его государством участия в соглашении 2 февраля.

По условиям договора, полностью расторгнуть его возможно только спустя полгода после объявления одной из сторон о соответствующем намерении. Предполагалось, что за это время стороны должны уладить претензии, из-за которых документ оказался под угрозой расторжения.

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении соглашения из-за крылатой ракеты 9М729, дальность полета которой, по мнению Вашингтона, превышает разрешенную. Но Россия с этим не согласна.

В ответ Москва предъявила США свои претензии. Российскую сторону не устраивали американские системы противоракетной обороны, которые Соединенные Штаты разместили в Румынии и сейчас размещают в Польше. Россия убеждена, что на эти ПРО можно установить "Томагавки" с запрещенной дальностью действия. США также отвергли претензии РФ.

Из-за того, что за полгода государства так и не смогли прийти к компромиссу, 2 августа ДРСМД прекратил свое существование.

Чтобы сохранить мировую архитектуру безопасности, Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности.

"Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать - и у нас такое право будет", - предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Но, как заявила замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер газете "Коммерсант" 20 октября,

страны военно-политического блока считают, что предложение России ввести мораторий на размещение РСМД лишено оснований.

Она объяснила это тем, что РФ якобы "уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования, дальность которых попадает в диапазон ДРСМД". В то же время замгенсека НАТО отметила, что альянс открыт к диалогу по этому вопросу.

Лидия Мисник