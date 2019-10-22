Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 25 октября

ЦАМТО, 21 октября. В Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 25 октября состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в Адмиралтействе на рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения.

Главкому доложили о готовности корабля к спуску.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.

Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

Новое многофункциональное судно способно эффективно выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение – около 8500 т; длина – свыше 100 м; ширина – около 20 м, автономность плавания – около 60 суток; район плавания – неограниченный, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.