Минобороны досрочно получило комплект С-400

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в концерне.

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", – передает РИА "Новости" слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Напомним, 12 сентября АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

Дмитрий Зубарев