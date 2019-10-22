Минобороны досрочно получило комплект С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в концерне.
"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", – передает РИА "Новости" слова гендиректора концерна Яна Новикова.
Напомним, 12 сентября АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дмитрий Зубарев
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