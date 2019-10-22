Войти
22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны досрочно получило комплект С-400

366
0
+1
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в концерне.

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", – передает РИА "Новости" слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Напомним, 12 сентября АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
22.10.2019
Минобороны досрочно получило очередной полковой комплект С-400 "Триумф"
05.03.2019
Новый полковой комплект ЗРС С-400 прикроет Калининградскую область
27.06.2016
Годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2015 год
13.11.2012
Чрезвычайная оборонная ситуация
02.05.2012
Соотношение между ГОЗ и экспортом в структуре доходов концерна ПВО «Алмаз-«Антей» приближается к пропорции 50 на 50
03.05.2011
Инженеров тянет к современному оружию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой