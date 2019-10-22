На испытаниях ядерной триады произошел сбой

Незапущенная ракета устарела и могла дать осечку

При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация

В ходе стратегических учений "Гром-2019" произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 "Рязань". Изначально планировалось провести два пуска, один из которых прошел в штатном режиме 17 октября. Однако вторая ракета не покинула пусковую установку, поэтому субмарина вернулась на базу с неотстрелянной Р-29Р. Источники в Генштабе ВМФ отмечают, что пуски требовались для продления ресурса ракет данного типа, находящихся на вооружении более 40 лет.

Ракета Р-29Р сильно устарела

Советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР "Кальмар" в составе комплекса Д-9Р. Подлодка "Рязань", с которой были произведены пуски в рамках учений, — последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет. Мураховский отмечает, что устаревшие ракеты часто дают осечки: "Даже при продлении сроков эксплуатации более новых изделий стратегического характера случаются осечки".

Сбой возник из-за отказа систем подлодки

Сообщается, что инцидент произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Точные причины выяснит специальная комиссия, в которую входят представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

В Министерстве обороны о нештатной ситуации не сообщали и лишь в день учений отчитались об успешных пусках баллистических и крылатых ракет. "Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме", — заявил представитель Минобороны 17 октября.

На учениях испытывали ядерную триаду России

Командно-штабные учения "Гром-2019" начались 15 октября 2019 года. Для их проведения были привлечены около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов, среди которых пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок. Также было использовано 310 единиц боевой и специальной техники.

Там же 17 октября планировалось осуществить 16 пусков межконтинентальных баллистических (МБР) и крылатых ракет, в том числе "Ярса" и "Синевы". Таким образом, в рамках учений военные протестируют все компоненты ядерной триады России.

Испытания проходили под руководством российского президента Владимира Путина

В Минобороны России подчеркивают, что целью учений была проверка уровня подготовленности органов военного управления, а также улучшение навыков работы руководящего и оперативного состава. Учения проходили под руководством российского президента Владимира Путина.

МБР запустили со стратегических подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу. С территории космодрома Плесецк запустили МБР из ракетного комплекса "Ярс". В рамках учений также производился запуск крылатых ракет стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-95МС на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура" на Камчатке. Все они успешно поразили цели.

Александр Еникеев