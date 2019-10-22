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22.10.2019
ЦАМТО

У Украины нет шансов в конкуренции с Россией в области разработки оружия

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 21 октября. У Украины нет шансов в конкуренции с Россией в области разработки оружия, Россия опережает ее по всем параметрам, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими. В качестве примера С.Згурец привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по его словам, поражать цели на 20 км дальше, чем реактивная система залпового огня "Град". С.Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии – программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

"Система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза. Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что Украина потеряла компетенции в области разработки вооружений в 2014 году, когда Киевом было принято решение о разрыве кооперационных связей с Россией.

"ОПК Украины деградирует. Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции", – сказал И.Коротченко.

"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что кроме хвастливых заявлений и низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна", – заключил И.Коротченко.

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Украина
Продукция
Град РСЗО
Гром-2 ОТРК
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