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22.10.2019
Известия.ru

Минобороны досрочно получило очередной полковой комплект С-400 "Триумф"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Министерству обороны России второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", — цитирует 21 октября "РИА Новости" слова генерального директора концерна Яна Новикова.

Как отмечает ТАСС, торжественная церемония вручения состоялась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

12 сентября в Минобороны был досрочно передан первый в 2019 году полковой комплект С-400.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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