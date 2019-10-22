Минобороны досрочно получило очередной полковой комплект С-400 "Триумф"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Министерству обороны России второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", — цитирует 21 октября "РИА Новости" слова генерального директора концерна Яна Новикова.

Как отмечает ТАСС, торжественная церемония вручения состоялась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

12 сентября в Минобороны был досрочно передан первый в 2019 году полковой комплект С-400.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.