Идет стравливание государств Азиатско-Тихоокеанского региона - Шойгу

Искусственное расширение сферы сотрудничества до так называемого Индо-Тихоокеанского региона нацелено на подталкивание к столкновению государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Подобные методы уже отработаны в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в Пекине, выступая перед участниками IX Сяншаньского форума.

В ходе своего рабочего визита в Китай глава российского военного ведомства дал характеристику текущей ситуации в системе международных отношений, а также определил ключевые факторы, способствующие их скорейшему упадку.

"Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств, - отметил он. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны".

Шойгу указал на деградацию международных отношений, которая происходит на сегодняшний день: на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями. В его речи прозвучало, что развитые страны изобретают все более изощренные методы для усиления политического, экономического и военного давления на неугодные правительства.

"Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", - подчеркнул министр.

Он призвал "учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности".