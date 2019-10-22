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22.10.2019
Российская газета

Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны России передан второй в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Полковой комплект "Триумфа" был передан на территории полигона "Капустин Яр". По требованиям Минобороны при передаче техники были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил гендиректор концерна Ян Новиков, этот полк - укрупненного состава. Комплект был передан Минобороны досрочно.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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