Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400

Минобороны России передан второй в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Полковой комплект "Триумфа" был передан на территории полигона "Капустин Яр". По требованиям Минобороны при передаче техники были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил гендиректор концерна Ян Новиков, этот полк - укрупненного состава. Комплект был передан Минобороны досрочно.

Майя Бирюкова