Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400
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Минобороны России передан второй в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Полковой комплект "Триумфа" был передан на территории полигона "Капустин Яр". По требованиям Минобороны при передаче техники были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснил гендиректор концерна Ян Новиков, этот полк - укрупненного состава. Комплект был передан Минобороны досрочно.
Майя Бирюкова
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