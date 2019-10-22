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22.10.2019
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

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Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в понедельник.

"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявили в пресс-службе.

В концерне отметили, что при передаче заказчику техника выводилась на полигон, "где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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