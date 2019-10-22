"Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в понедельник.

"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявили в пресс-службе.

В концерне отметили, что при передаче заказчику техника выводилась на полигон, "где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.