Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Шойгу, "реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", передает РИА "Новости".

"Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами", – отметил глава российского военного ведомства.

При этом Шойгу напомнил, что, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД, "США загодя готовились к его разрушению".

"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", – сказал министр, выступая на заседании Сяншаньского форума по безопасности в Китае.

Он полагает, что "в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил". "Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – сказал Шойгу.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако в НАТО "не увидели смысла" в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе.

Антон Никитин