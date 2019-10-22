Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая

Стремление сдержать Россию и Китай является реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в понедельник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

По словам российского министра, договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи КНР, восстановления оборонного потенциала России, а также расширения военного сотрудничества между Москвой и Пекином, пишет ТАСС.

Обвиняя Россию в нарушении Договора о РСМД, Вашингтон заранее готовился к его разрушению, создавая ударные беспилотники, используя в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывая в Европе пусковые установки, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk, отметил российский министр. Все это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после выхода США из ДРСМД, Вашингтон испытал крылатую ракету наземного базирования, поразившую цель на расстоянии свыше 500 километров.

В сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил, заявил Шойгу, отметив отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать второго августа по инициативе США.

Отметим, что IX Сяншаньский форум по безопасности, в котором принимает участие Шойгу, организован Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований. Он является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран АТР, а также ряда стран Европы.