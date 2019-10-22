Ракеты США "с высокой вероятностью" могут быть развёрнуты в АТР и Европе - Шойгу

Страны, разместившие у себя запрещённые ДРСМД ударные средства, станут заложниками американской политики

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - США могут развернуть свои ударные средства, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для провоцирования напряжённости, Россия выступает против такого сценария, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости. Такое решение неизбежно приведёт к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", - сказал Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

При этом он отметил, что "страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики".

"Россия выступает против такого сценария", - заявил Шойгу.