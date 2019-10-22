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22.10.2019
Интерфакс-АВН

Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива может расшатать механизмы многостороннего сотрудничества в АТР - Шойгу

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Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - У России есть вопросы по ряду положений продвигаемой США Индо-Тихоокеанской инициативы, её реализация может привести к формированию "альянсов по интересам", что чревато расшатыванием функционирующей системы многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива не охватывает все страны региона, что приведёт к формированию так называемых альянсов по интересам. Это не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности, чревато расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества в АТР", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Кроме того, отметил министр обороны России, "подключение стран региона к Индо-Тихоокеанской инициативе не только раздвигает географические границы сотрудничества, но и вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют".

Став якобы партнёрами, азиатско-тихоокеанские страны будут вынуждены принимать непосредственное участие в их урегулировании. При этом конфликты, происходящие за пределами региона, но представляющие насущную проблему для азиатско-тихоокеанских государств, например, возвращение террористов-боевиков из Сирии, этой концепцией не охватываются", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что существует несколько вариантов так называемой концепции Индо-Тихоокеанского региона, "отдельные аспекты которых существенно отличаются".

"Российская сторона разделяет идею формирования в Азии "свободного и открытого партнёрства", равной и неделимой безопасности для всех государств. При этом у нас есть вопросы по некоторым положениям инициативы, предлагаемой США.

В частности, концепция Индо-Тихоокеанского региона не имеет чёткой географической привязки, в ней отсутствуют условия участия, весьма расплывчато сформулированы цели стратегии", - констатировал Шойгу.

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