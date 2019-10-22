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22.10.2019
ТАСС

Шойгу: американская идея Индо-Тихоокеанского региона может навредить сотрудничеству в АТР

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Конфликты за пределами региона, представляющие проблему для его стран, такие как возвращение боевиков из Сирии, "этой концепцией не охватываются", отметил министр обороны РФ

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Реализация новой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", предложенной президентом США Дональдом Трампом, может расшатать существующую систему многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива не охватывает все страны региона, что приведет к формированию так называемых альянсов по интересам. Это не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности, чревато расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества в АТР", - сказал Шойгу на пленарном заседании Сяншаньского форума.

По его словам, подключение стран региона к этой инициативе "вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют". При этом, отметил Шойгу, конфликты за пределами региона, представляющие проблему для его стран, такие как возвращение боевиков из Сирии, "этой концепцией не охватываются".

"Российская сторона разделяет идею формирования в Азии "свободного и открытого партнерства", равной и неделимой безопасности для всех государств. При этом у нас есть вопросы по некоторым положениям инициативы, предлагаемой США. В частности, концепция Индо-Тихоокеанского региона не имеет четкой географической привязки, в ней отсутствуют условия участия, весьма расплывчато сформулированы цели стратегии", - констатировал глава Минобороны РФ.

Новая региональная концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую активно продвигают Австралия, Индия, США и Япония, была предложена Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одной из ее главных задач является ограничение влияния Китая в регионе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
Индия
Китай
Россия
Сирия
США
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
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