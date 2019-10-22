Шойгу заявил, что Вашингтон вышел из ДРСМД ради сдерживания Москвы и Пекина

При этом глава Минобороны назвал высокой вероятность развертывания США в Европе и Азии ранее запрещенных ракет

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Стремление сдержать Россию и Китай является реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

По словам министра, "договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами".

Как отметил Шойгу, Соединенные Штаты, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, "загодя готовились к его разрушению". "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Mk 41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk. Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км", - напомнил российский министр.

Он подчеркнул, что в сфере контроля над вооружениями "происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил". "Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу.

Вероятность развертывания ранее запрещенных ракет

Вероятность того, что Соединенные Штаты развернут в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ударные средства, ранее запрещенные ДРСМД, высока, отмеил Шойгу.

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности. Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики". "Россия выступает против такого сценария", - заявил Шойгу.

"Мы готовы к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнул российский министр.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.