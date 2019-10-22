НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

Предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) назвала бессмысленным заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Перед самым уходом с этой должности она рассказала об этом в интервью "Коммерсанту".

"С точки зрения НАТО, российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены альянса убеждены, что 9М729 нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты (на своей территории. — Ред.)", — сказала Геттемюллер.

Также, по мнению военных альянса, дальность полета российской ракеты 9М729 превышает ограничения, установленные ДРСМД.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двухсторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности Москва предложила Вашингтону и НАТО, но ответ так и не был получен.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.