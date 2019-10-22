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22.10.2019
Российская газета

Ракетные корабли открыли огонь в Тихом океане

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Малые ракетные корабли (МРК) "Мороз" и "Иней" Тихоокеанского флота успешно отстрелялись на морском полигоне в Тихом океане. Они совершенствовали навыки ведения артиллерийского боя в акватории Авачинского залива.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, во время тренировки МРК применили 76-миллиметровые артиллерийские установки Ак-176 и 30-миллиметровые шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630. Они стреляли по морской цели - буксируемому артиллерийскому щиту.

Помимо этого, "Мороз" и "Иней"подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника. Вдобавок, в море было проведено учение по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "врага". Экипажи отработали алгоритм действий без фактического пуска ракет.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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