Ракетные корабли открыли огонь в Тихом океане

Малые ракетные корабли (МРК) "Мороз" и "Иней" Тихоокеанского флота успешно отстрелялись на морском полигоне в Тихом океане. Они совершенствовали навыки ведения артиллерийского боя в акватории Авачинского залива.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, во время тренировки МРК применили 76-миллиметровые артиллерийские установки Ак-176 и 30-миллиметровые шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630. Они стреляли по морской цели - буксируемому артиллерийскому щиту.

Помимо этого, "Мороз" и "Иней"подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели, имитировавшие огневые точки и технику условного противника. Вдобавок, в море было проведено учение по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "врага". Экипажи отработали алгоритм действий без фактического пуска ракет.

Юлия Гарднер