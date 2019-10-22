Шойгу: Реальная причина выхода США из ДРСМД - растущий военный потенциал РФ и КНР, динамика ВТС Москвы и Пекина

Пекин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между этими двумя державами стали причиной одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

По словам министра, "договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами".

При этом министр напомнил, что, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД, "США загодя готовились к его разрушению".

"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", - сказал Шойгу.

Он полагает, что "в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил".